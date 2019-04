Rezept : Ostertafel mit Tulpen und Porzellan zelebrieren

Kempen Doris Zehr liebt altes Porzellan. An Ostern gibt es auf ihrem Herrensitz bei Kempen eine festliche Tafel. Auf die Teller kommt Spargel.

Eine spanische Freundin bescheinigt ihr, sie sei keine Köchin, sondern eine Zauberin. „Sie ist gebündelte Kreativität“ – und die hat Doris Zehr bereits in zwei wunderschönen Büchern ausgelebt. Die Stylistin, die in der Düsseldorfer Karlstadt ein Geschäft für Porzellan und Schmuck betreibt, liebt altes Porzellan über alles. Ihr Vorschlag für ein Ostermenü ist aber überhaupt nicht abgehoben, sondern leicht nachzukochen. Edles Porzellan und frische Blumen gehören für sie unbedingt dazu.

In ihrem ersten Kochbuch „Von Princessböhnchen und armen Rittern“ beschreibt sie auch ein Ostermenü. Als Starter sieht sie kleine Pumpernickel-Scheiben mit Forellenlachscreme und Wachteleiern vor. 200 Gramm geräucherte Forellenfilets, ein Esslöffel Crème fraîche und ein Esslöffen Zitronensaft werden püriert. Auf die Creme kommen dann eine Scheibe Wachteleier und etwas Forellenkaviar.

In den Büchern geht es nicht nur um Rezepte, sondern generell um das Thema Achtsamkeit bei Essen und Gastlichkeit. Dabei achtet sie auf regionale Produkte vom Niederrhein. Gern kauft sie auf dem St. Töniser Obsthof ein.

Verlag Anna van Neerhave, 2015. 244 Seiten, 39,95 Euro. ISBN 978-3-00-049004-0, zu bestellen zuzüglich Versandkosten bei anna@vanneerhave.de oder im Buchhandel. Oder im Mode-Kunst-Antiquitätenladen Van Neerhave, Bastionstraße 8 in Düsseldorf.

Der erste Gang ist eine Avocadocreme mit Lachs, Crème fraîche und Wachteleiern. Die ausgelöste Avocado wird mit einer Gabel zerdrückt und mit Zitronensaft, Ingwer, Salz und Pfeffer sowie Koriander vermischt. Die Creme in einen kleinen Metallring streichen und vorsichtig lösen, mit einer Scheibe Räucherlachs bedecken, darauf Crème fraîche und Wachtelei dekorieren.

Als Hauptgang gibt es gebratenen (!) Spargel mit Parmesan und Salzkartoffeln. Durch das Anbraten bleibt der Spargel knackiger als beim Kochen im Wasser. Den Spargel schälen und in Olivenöl mit etwas Salz scharf anbraten. Bei gedrosselter Temperatur dann 20 Minuten garen. Parallel die Kartoffeln kochen. Die Spargelstangen dann auf Ruccolasalat legen, dazu kommt ein Hauch Chili und gut geriebener Parmesan. Die Kartoffeln kurz in Butter schwenken. Wer will, kann dazu gekochten Rosmarin- oder Parmaschinken servieren.