Weicher Wechsel an der Spitze des Kinderheims in Kempen : Neue Leiterin für Annenhof gefunden

Annenhof-Leiter Herbert Knops (v.l.), Hildegard Schmitz-Reichel von der Kirchengemeinde, Dörte Großmann und Propst Thomas Eicker. Foto: Norbert Prümen

Kempen Herbert Knops, Leiter des Kinderheims in Kempen, geht 2022 in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt die Krefelderin Dörte Großmann an, die seit 1. November im Leitungsteam der Einrichtung ist. Der Wechsel soll weich erfolgen.