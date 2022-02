Hilfe für Kinder, junge Menschen und Familien : Neue Leitung am Kempener St. Annenhof

Kempen Herbert Knops übergibt Staffelstab an Dörte Großmann. der Übergang verläuft fließend. Noch bis in den März hinein arbeiten beide Hand in Hand.

Staffelstabübergabe im Kempener Kinderheim St. Annenhof: Am 1. Februar hat der langjährige Leiter Herbert Knops nun offiziell die Leitung an seine Nachfolgerin Dörte Großmann übergeben. Herbert Knops gefiel das Bild des Staffelrennens, und so hatte er auch einen echten Staffelstab mit der Aufschrift St. Annenhof mitgebracht. Denn seit dem 1. November ist die Sozialpädagogin Dörte Großmann bereits in der Einrichtung, konnte sich einarbeiten und „Tempo aufnehmen“. Nun geht es in die zweite Phase der Übergabe, in der Herbert Knops im Februar und März noch ein Stück mit- und dann ausläuft, um dann in den Ruhestand zu gehen. Die Einrichtung St. Annenhof versteht sich als Hilfe für Kinde, junge Menschen und Familien.