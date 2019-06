Kempen : Verkaufsoffener Sonntag zur „Klingenden Altstadt“

KEMPEN Zum Kempener Stadtfest sollen am 15. September die Geschäfte in der Innenstadt doch öffnen dürfen.

Am Wochenende 14./15. September will die Stadt mit der zweitägigen Musik-Veranstaltung „Klingende Altstadt“ das 725-jährige Jubiläum der Stadtrechte für Kempen feiern. Geplant ist ein Musikprogramm auf mehreren Bühnen, die in der Altstadt verteilt aufgebaut werden sollen. Eine gute Idee, fanden auch die Verantwortlichen des Kempener Werberings und beantragten für den 15. September, dass die Geschäfte in Kempen öffnen dürften. Dieses Ansinnen stieß wiederum im Kulturamt auf wenig Gegenliebe. Eine besondere Musikveranstaltung und Kaufpublikum in der Altstadt, das passe ja wohl nicht zusammen, so hieß es bei den Kulturmachern der Stadt. So wurde der beantragte Kaufsonntag zur „Klingenden Altstadt“ im ersten Anlauf abgelehnt. Der Ablehnung schloss sich die Politik an.