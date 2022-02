DLRG Kempen bietet Schwimmkursus : Plätze frei beim Kinderschwimmen

Die DLRG kann für den Kursus das Multifunktionsbecken nutzen. Foto: Birgitta Ronge

Kempen Die DLRG Kempen bietet ab Samstag, 19. Februar, einen Kursus für Anfänger im Aquasol an. Sollten sich noch Ausbilder finden, wird das Angebot ausgeweitet.

Die Nachfrage nach Kinderschwimmkursen in Kempen ist groß. Kurse im Schwimmbad Aquasol sind auf Monate ausgebucht. Am Samstag, 19. Februar, startet bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Kempen, nun ein neuer Anfängerkursus für Kinder ab fünf Jahren, noch sind Plätze frei. In 15 Einheiten lernen die Kinder samstags von 9 bis 10 Uhr unter Leitung der DLRG im Aquasol das Schwimmen. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Eltern können die Kinder anmelden per E-Mail an geschaeftsfuehrung@kempen.dlrg.de. Anmeldeschluss ist der 16. Februar.

Das neue Aquasol sei sehr schön geworden, sagt Markus Weymans, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Kempen. Zudem habe die DLRG im neuen Bad samstags eine weitere Schwimmstunde bekommen. „Wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, um einen weiteren Anfängerkursus für Kinder samstags anbieten zu können“, sagt Weymans. Das hänge davon ab, ob man Ausbilder finde, die dazu bereit seien. Die DLRG Kempen hatte zuletzt mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen: Als Weymans vor drei Jahren den Vorsitz übernahm, zählte die Ortsgruppe 346 Mitglieder, aktuell sind es 287. „Wegen Corona fand nichts mehr statt, ein Vereinsleben gab es nicht“, so Weymans. „Viele Mitglieder haben sich anders orientiert, die Kinder haben mit anderen Hobbys angefangen, weshalb uns auch die Eltern fehlten.“ Umso mehr freue sich die Ortsgruppe nun über neue Mitglieder, die sich auch an der Ausbildung beteiligen wollen. Weymans: „Wir sind für jeden dankbar, der helfen will, damit Kinder schwimmen lernen.“ Neben Schwimmausbildern brauche man überall aber auch Bäder, in denen Kinder schwimmen lernen könnten, betont Weymans. Nicht erst seit Corona seien Schwimmkurse rar geworden, „das hängt auch mit dem Bädersterben zusammen. Man sollte gucken, dass man nicht noch mehr Schwimmbäder schließt.“

Kinder, die nach dem Anfängerkursus weitermachen möchten, können der DLRG beitreten, auch Erwachsene sind willkommen. Die Aufgaben der Kempener Lebensretter sind vielfältig: Es gibt Wettkämpfe im Rettungsschwimmsport, Mitglieder unterstützen andere Ortsgruppen beim Wachdienst an Badestränden, auch an Nord- und Ostsee. Vor Ort ist der Rettungswachdienst in Zusammenarbeit mit dem Segel- und Surfclub Kempen auch am Königshüttesee im Einsatz.

(biro)