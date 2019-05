St. Hubert : Diskussion um Marktplatz in St. Hubert

Diskussion um Marktplatz in St. Hubert

St. Hubert Bürgerantrag stößt auf Kritik bei den Geschäftsleuten. Sie wollen keinen autofreien Markt im Ortskern.

Dass im St. Huberter Ortskern Parkplätze wegfallen sollen, finden dort ansässige Geschäftsleute überhaupt nicht gut. Der St. Huberter Hubert Peuker hat in einem Bürgerantrag an den Stadtrat vorgeschlagen, den Marktplatz autofrei umzugestalten. Vielmehr sollte der zentrale Platz dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität im Orskern zu verbessern. Einen ähnlichen Antrag hatte Peuker bereits 2012 gestellt. Auch damals war er auf Kritik gestoßen und vom Kempener Stadtrat letztlich abgelehnt worden.

Bei seinem neuerlichen Vorstoß führt Peuker vor allem Klimaschutzgründe ins Feld, erinnert an die aktuellen weltweiten Diskussionen. Er meint, es gebe ausreichend Parkraum im Ortskern, man könne auch mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren.

Ganz anders sehen das verständlicherweise die St. Huberter Geschäftsleute. Heinrich Poeth, Konditor- und Bäckermeister mit eigenem Café an der Breite Straße – genau gegenüber dem Marktplatz – lehnt das Ansinnen Peukers ab. Poeth widerspricht der Meinung, ein autofreier Markt und Ortskern sei ein sinnvoller Beitrag für den Klimaschutz. Im Gegenteil: „Klimafreundlich ist der lokale Einzelhandel, der Nahversorger vor Ort. Ein autofreier Ortskern zwingt die Nahversorger auf die ,grüne Wiese’, der Verkehr wird nur ausgelagert und vervielfacht“, betont Poeth, der auch im Namen des Werbe- unf Bürgerrings St. Hubert Stellung nimmt. Der Markt sei als Parkplatz für die Kundschaft – auch für den schnellen Einkauf – wichtig. Zudem: „Den Nahversorgern in St. Hubert schadet diese ständige Diskussion ungemein, da sie kaum Nachfolger finden, solange die Möglichkeit besteht, dass der Publikumsverkehr vom Ortskern abgeschnitten werden könnte“, so Poeth.