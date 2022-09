Offenes Training am 2. Oktober : Dirtbahn in Vinkrath wird eröffnet

Grefrath Das Projekt in Grefrath kam durch eine Crowdfunding-Aktion zustande.

In Grefrath-Vinkrath wird am Sonntag, 2. Oktober, die neue Dirtbahn auf dem Spielplatz an der Dorenburg offiziell eröffnet. Der Spielplatz befindet sich im Bereich In der Floeth/Am Graben. Für alle Interessierten findet dort zwischen 14 und 17 Uhr ein offenes Training statt – wer die Bahn testen will, aber kein eigenes Mountainbike oder BMX-Rad hat, kann ein Leih-Bike bekommen, muss aber einen eigenen Helm mitbringen. Wie die Gemeinde Grefrath mitteilt, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Unterstützt wird die Eröffnungsfeier im Rahmen des Programms „Demokratie leben“. Das Projekt startete vor etwa zwei Jahren mit einem Brief, den eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen an Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) schickte. Im vergangenen Jahr folgte ein Planungsworkshop, und dank vieler Spenden von Bürgern, Unternehmen und Parteien, der Sparkasse und der Volksbank konnte das Projekt im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion umgesetzt werden. Im August wurde die Bahn gebaut, auch die Jugendlichen packten tatkräftig mit an und halfen, die Bahn zu formen. Schumeckers: „Das Projekt Dirtbahn hat mir gezeigt, dass unsere Gemeinde einiges auf die Beine stellen kann, wenn viele mit anpacken. Schließlich hatten wir für das Projekt keine Mittel in unserem Haushalt zur Verfügung.“