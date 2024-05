Tag der offenen Gartenpforte im Kreis Viersen Diese schönen Gärten sind am Wochenende geöffnet

Zum ersten Termin am ersten Wochenende im Mai haben sich in Kempen beispielsweise wieder Hannelore und Michael Vietoris angemeldet. Sie öffnen ihren Garten an der St.-Peter-Allee 23 am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr. Auch der angeleinte Familienhund darf mit, um den 500 Meter großen Garten, der mit Hecken und Gehölzen, Stauden, Gemüsebeeten und einer kleinen Hühnerschar aufwartet, zu besichtigen.