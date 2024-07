Tag der offenen Gartenpforte Gartenbesitzer öffnen ihre Türen für Besucher

Auch Gaby und Wolfgang Schröder präsentieren ihren Garten, An Steinen 5 in Kempen-St. Hubert, wieder am Samstag, 13. Juli, von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Wer Inspirationen für kleine Gärten sucht, ist hier richtig. Der romantische Garten ist nur 250 Quadratmeter groß, wirkt durch die geschickte Aufteilung und Bepflanzung aber viel größer und in jeder Ecke spannend. Gaby Schröder zieht etliche Kräuter, die Besucher auch in Form von Tee oder Limonade probieren können. Ideen für kleine Gärten finden Interessierte auch bei Hermann-Josef Steeger, Dinkelbergstraße 10 in Kempen. Dort finden Interessierte auf 100 Quadratmetern einen frei gestalteten, mediterranen Garten mit vielen Kräutern und Lavendel. Geöffnet ist am Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 17 Uhr.