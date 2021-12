Aktualisierte Schutzverordnung : Diese Corona-Regeln gelten im Kreis Viersen

Kreis Viersen Welche Corona-Regeln müssen Menschen im Kreis Viersen in der momentanen Situation beachten? Ein Überblick über die aktualisierte Corona-Schutzverordnung.

In der neuen Corona-Schutzverordnung sind Ergänzungen der Schutzmaßnahmen mit Blick auf die anstehenden Feiertage zu finden. Darüber hinaus bleiben die AHA+L-Regeln im Alltag für alle Menschen, unabhängig von ihrem Impfstatus, von Bedeutung. Die Corona-Schutzverordnung behält ihre Gültigkeit einstweilen bis zum 12. Januar 2022. Die wichtigsten Neuregelungen im Überblick.

Das Betriebsverbot von Clubs und Diskotheken wird ausgeweitet. Öffentliche Tanzveranstaltungen sowie private Tanz- und Diskothekenveranstaltungen sind untersagt. Darunter fallen auch Silvesterbälle in der Gastronomie sowie vergleichbare Veranstaltungen, wenn das Tanzen Schwerpunkt dieser Veranstaltung ist.

Auch in diesem Jahr sind zum Jahreswechsel öffentlich veranstaltete Feuerwerke auf von den Kommunen zu bestimmenden Plätzen untersagt. Darunter fällt auch jegliche private Verwendung von Pyrotechnik auf publikumsträchtigen Plätzen und Straßen. Die betroffenen Plätze und Straßen werden von den zuständigen Behörden durch Allgemeinverfügungen bestimmt.

Wie ist der Stand für die Corona-Regeln an Weihnachten?

Aktueller Stand in NRW

Aktueller Stand in NRW : Wie ist der Stand für die Corona-Regeln an Weihnachten?

Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund der Schultestungen bis einschließlich 26. Dezember als getestete Personen. In den anschließenden Weihnachtsferien gelten – wie auch in den vergangenen Herbstferien – Schülerinnen und Schüler vom 27. Dezember bis einschließlich 9. Januar 2022 nicht als getestete Personen. Das bedeutet für nicht geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren, dass sie in der Zeit nur dann den vollständig immunisierten Personen gleichgestellt sind, wenn sie über einen Einzeltestnachweis verfügen.