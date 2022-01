Verschärfte Schutzmaßnahmen : Diese Corona-Regeln gelten im Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Omikron-Welle läuft auch in NRW an, die Landesregierung hat die Corona-Schutzregeln entsprechend verschärft. Wir fassen zusammen, was ab Donnerstag im Kreis Viersen gilt – und welche Regeln noch immer gültig sind.

Ab Donnerstag, dem 13. Januar 2022, gelten in NRW verschärfte Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – geregelt werden sie in der Corona-Schutzverordnung. Wir geben den Überblick, welche Regeln jetzt in Nordrhein-Westfalen gültig sind.

Einige wichtige Begriffe vorab:

2G - Zugang nur für vollständig Geimpfte und Genesene.

2G plus - Zugang nur für vollständig Geimpfte und Genesene, die zusätzlich ein aktuelles, negatives Testergebnis mitbringen (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Wichtige Ausnahme ab dem 13. Januar: Geboosterte brauchen bei 2G plus keinen zusätzlichen Corona-Test mehr. Das Gleiche gilt für Menschen, die nach vollständiger Immunisierung von einer Infektion genesen sind. Die Befreiung von der Testpflicht greift für Geboosterte unmittelbar ab Erhalt der dritten Impfung, sie müssen also nicht erst zwei Wochen warten.

3G - Zugang nur für vollständig Geimpfte, Genesene und Getestete (negativer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden oder negativer Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden)

Wann gilt man in NRW als vollständig geimpft? Grundsätzlich zwei Wochen nach Erhalt der zweiten Dosis des Vakzins von Moderna, Biontech oder Astrazeneca - oder zwei Wochen nach Erhalt der Einzeldosis von Johnson & Johnson. Das digitale Impfzertifikat ist vorerst zwölf Monate gültig.

Wann gilt man in NRW als genesen? Der Nachweis erfolgt über ein positives PCR-Testergebnis, das nicht jünger als 28 Tage und nicht älter als sechs Monate sein darf.

Wann gilt man in NRW als geboostert? Der Bund arbeitet noch an seiner „Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung“, am Freitag (14.1.) soll es Klarheit für die Umsetzung in NRW geben. Mindestens bis dahin gilt: Bürger, die eine dritte Impfung mit Biontech, Astrazeneca oder Moderna bekommen haben, gelten als geboostert. Menschen, die eine Erstimpfung mit Johnson & Johnson bekommen haben, brauchen dazu in NRW nur eine weitere Impfung.

Welche Corona-Regeln gelten jetzt in der Gastronomie?

Ab dem 13. Januar gilt in Restaurants und Kneipen die 2G-plus-Regel. Eine Ausnahme ist das bloße Abholen von Speisen und Getränken - dann ist kein aktuelles Testergebnis notwendig. Wichtig: Geboosterte und nach Impfung Genesene (siehe oben) können auf den zusätzlichen Corona-Test verzichten, sie gelten in allen Bereichen mit 2G-Plus-Beschränkung bereits als getestet.

Wie funktionieren Testungen vor Ort?

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung gibt es erstmals die Möglichkeit, beaufsichtigte Corona-Tests vor Ort durchzuführen. Es entfällt dann die Pflicht, ein offizielles Schnelltest-Ergebnis vorzulegen. Relevant ist diese Regelung für alle Bereiche, wo 3G oder 2G plus gelten, etwa beim Sport in Innenräumen. Wichtig: Der Schnelltest muss unter Aufsicht durchgeführt werden (etwa durch das Personal vor Ort oder durch den Vereinstrainer), und das negative Ergebnis berechtigt nur zum Zutritt zu diesem konkreten Angebot. Die Aufsichtsperson kann also keinen Testnachweis erstellen, wie man ihn von einer offiziellen Teststelle bekommen würde. Ob eine Testung vor Ort angeboten wird, entscheidet der Betreiber der jeweiligen Einrichtung.

Wo herrscht in NRW ab Januar Maskenpflicht?

Ab dem 13. Januar wird die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken ausgeweitet. So müssen nun auch in Warteschlangen im Freien medizinische Masken getragen werden, außerdem bei Veranstaltungen und Versammlungen, sofern für sie keine 3G- oder 2G-Zugangsregelung gilt. Bereits im Dezember war die Maskenpflicht verschärft worden, sie gilt seither auch für Immunisierte bei der Berufsausübung in Innenräumen sowie in Fahrzeugen, und zwar selbst dann, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann. Sie gilt zudem auch für Immunisierte in Bildungs- und Kultureinrichtungen, auf Messen oder Familienerholungsfahrten – unabhängig von festen Sitzplätzen oder Anordnungen im Schachbrettmuster.

Welche Regeln gelten für Großveranstaltungen in NRW?

Hier werden die Corona-Regeln zum 13. Januar vereinheitlicht: Es gilt nun eine Zuschauer-Obergrenze von 750 Personen. Das betrifft auch überregionale Veranstaltungen wie Fußballspiele, die zuletzt ganz ohne Publikum stattfinden mussten.

