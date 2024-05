Polizei ermittelt Diebe stehlen Tresor in Grefrath-Oedt

Bei einem Einbruch in Grefrath-Oedt haben bislang unbekannte Täter einen Möbeltresor gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brachen die Täter zwischen Freitag, 3. Mai, 18.30 Uhr, und Samstag, 4. Mai, 0.40 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Drosselstraße in Oedt ein.