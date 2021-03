Vorfall in Kempen : Diebe stehlen Geld aus Spielautomat

Kempen Einbrecher haben aus einer Gaststätte in Kempen rund 500 Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Unbekannten am Samstag, 6. März, zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr morgens in eine Gaststätte am Kamperlingsweg ein.

Dort hebelten sie einen Spielautomaten auf und stahlen rund 500 Euro. Die Täter entkamen unerkannt. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)