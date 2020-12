Daniela Büscher-Bruch, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis „Nach einem Jahr der Absagen und ausgefallenen Veranstaltungen wünsche ich mir für das Jahr 2021, dass wir das Leben in all seinen Facetten wieder unbeschwert miteinander feiern und teilen können. Dass wir wieder zusammen singen, tanzen und uns umarmen dürfen, wenn uns danach ist. Dies wünsche ich mir im Privatleben, wo viele besondere Anlässe im zurückliegenden Jahr nicht mit der ganzen Familie und Freunden gefeiert werden konnten, aber auch in unserer Gemeinde. Ich hoffe und wünsche mir, dass unser Gemeindeleben wieder so lebendig wird, wie es Anfang März noch war. Und dass Gemeinschaftserlebnisse wie Ferienfreizeiten, Seniorenadventfeiern, Gottesdienste, Chorkonzerte und Kinderbibeltage, aber auch andere Kulturveranstaltungen, hier wie an anderen Orten, eine neue Wertschätzung erfahren. Denn wie wir alle gemerkt haben, ist eigentlich nichts in unserem Leben selbstverständlich. Jeder Moment der geteilten Freude ist ein Geschenk!“