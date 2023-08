Brauchtum in Grefrath Vinkrather Schützen feiern Sommerfest

Grefrath · Am kommenden Wochenende wird in Vinkrath einiges geboten. Die St.-Laurentius-Schützengesellschaft feiert am Samstag, 26. August, ihr Sommerfest gemeinsam mit dem Familienaktionstag der Gemeinde Grefrath.

22.08.2023, 18:44 Uhr

Ein Stand des Familienaktionstags im Vorjahr. Auch in diesem Jahr ist wieder viel geboten. Foto: Uli Rentzsch

Seit vielen Jahren ist der Familienaktionstag ein beliebter Treffpunkt, um sich über die zahlreichen Angebote der Grefrather Vereine zu informieren. Wie bereits 2018 richtet die Gemeinde diesen Tag gemeinsam mit den Vinkrather Schützen aus. Für sie ist es ihr Sommerfest. Der Eintritt ist frei, es ist vieles geboten. So gibt es eine Carrerabahn, einen Escape-Room, Kinderschminken, Torwandschießen, Hüpfburgen und einiges mehr. Kinder können bei den verschiedenen Aktionen Stempel sammeln und nehmen mit ihrer vollen Stempelkarte an einer Verlosung teil. Hauptpreis ist eine Reisegutschein im Wert von 500 Euro. Die Vinrather Schützen richten außerdem ein Menschenkickerturnier aus. Die Mannschaften, bestehend aus je fünf Personen, spielen auf einem überdimensionalen Kicker gegeneinander. Anmeldung auf der Internetseite der Schützen (www.schuetzen-vinkrath.de/menschenkicker). Alle Aktionen finden ab 14 Uhr in Grefrath-Vinkrath auf dem Friedhofsweg und auf dem Drießenhof (Rütersend) statt.

(svs)