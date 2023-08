Sichere Fahrradstellplätze in Kempen Was bei Fahrradgaragen rechtlich zu beachten ist

Doch wie sieht die besagte Bauordnung in der Stadt Kempen aus? Die Stadt möchte sich auf Nachfrage unserer Redaktion hier nicht festlegen. Viele unterschiedliche Sachverhalte würden in die Frage, ob ein Bauantrag notwendig ist oder nicht, hinein spielen. „Fahrradgaragen können unterschiedlich ausgestaltet werden: etwa als separate Anlagen, als Teil einer Pkw-Garage, integriert in den Hauptbaukörper, freistehend ûnd so weiter. Damit ergeben sich auch unterschiedliche rechtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen“, schreibt eine Stadt-Sprecherin. Auch in Kempen sei ihre Errichtung ein großes Thema, eine generelle Antwort falle aber nicht leicht.