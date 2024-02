Asylsuchende Menschen in Kempen Unterbringung von Flüchtlingen in Kempen verbessert sich

In der Gemeinschaftsunterkunft an der Peter-Jakob-Busch-Straße, einem ehemaligen Logistikgebäude einer Bank, habe sich die Belegung deutlich verbessert. „Wir haben hier derzeit 40 freie Plätze“, sagte Gielen. Der Grund: Die Stadt hatte im vergangenen Jahr zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zehn Wohnungen an der Eichendorffstraße gemietet. Die Wohnungen wurden hergerichtet und sind inzwischen mit asylsuchenden Familien belegt. Die Situation werde sich möglicherweise in den kommenden Monaten weiter entspannen, wenn der Neubau am Neuenweg in Tönisberg bezogen werden kann. Auch im ehemaligen Jugendamt an der Antoniusstraße entstehen Räume für Flüchtlinge.