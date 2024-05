Nach Legalisierung Kempen bereitet sich auf Cannabis-Kontrollen vor

In der Frage, wer die zahlreichen Regeln der Cannabis-Legalisierung in der Praxis kontrollieren soll, sind nun die Kommunen am Zug. Laut der von der NRW-Landesregierung veröffentlichten „Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Besitz und dem Konsum von Cannabis“ sollen sie künftig für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig sein.