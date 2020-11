Gemeinde Grefrath : Pflegestützpunkt bietet auch in der Pandemie Hilfe

Kempen Die Seniorenberaterinnen der Gemeinde Grefrath, Anja Dammer und Ewa Majdzinska-Otto, unterstützen Pflegebedürftige vor Ort nach Vereinbarung. Sie helfen auch bei der Beantragung eines Pflegegrades.

Es sei auch eine Zunahme an einsamen älteren Menschen zu verzeichnen, die sich an den Pflegestützpunkt wenden, um einfach einen Ansprechpartner für ihre Sorgen und Ängste zu haben. Aus all diesen Gründen sind die Beraterinnen der Gemeinde Grefrath auch weiterhin für Senioren sowie Pflegebedürftige oder deren Angehörigen erreichbar. „Wir beraten gerne“, so die beiden Expertinnen, die ihr Büro im Erdgeschoss des Rathauses in Oedt, Johannes-Girmes-Straße 21, haben. Sie bitten um eine Terminvereinbarung unter den Rufnummern 02158 4080-508 oder -509 oder per E-Mail an: pflegeberatung@­grefrath.de gebeten.