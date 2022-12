Hier gibt es Glühwein, Bratwurst und Co Die schönsten Weihnachtsmärkte in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich

In Willich findet in diesem Jahr in den vier Orsteilen nur ein Weihnachtsmarkt statt, nachdem der in Anrath abgesagt wurde. Doch der von den Schützen der St.-Sebastianus-Bruderschaft organisierte Weihnachtsmarkt am Schloss Neersen ist dafür ganz besonders schön. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause sind am dritten Adventswochenende (10. und 11. Dezember) wieder zahlreiche Buden mit kunsthandwerklichen Waren und Delikatessen aufgebaut. Neben den typischen Speisen und Getränken gibt es auch Traditionelles aus der Region wie Grünkohl mit Mettwurst. Im Schlossinnenhof wird ein Kinderkarussell aufgebaut und Nikolaus zu Besuch sein. Auch ein vielfältiges musikalisches Programm wird geboten: Verschiedene Chöre singen Weihnachtslieder.

Geöffnet hat der Weinachtsmarkt am Schloss samstags, von 13 bis 20 Uhr, und sonntags, 10.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Alle Einahmen werden an hilfsbedürftige Familien aus Neersen gespendet. Aufgrund der begrenzten Parkplätze wird ein Bus-Shuttle der Bürgerbusse geboten, der Besucher vom St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn zur Niershalle nahe des Weihnachtsmarktes bringt.