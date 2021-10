Leser-Aktion in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich : Schicken Sie uns Ihr Herbstbild!

Kreis Viersen Sind Sie derzeit mit Kamera oder Smartphone unterwegs, um bunt gefärbtes Laub, schillernde Spinnennetze, Rosskastanien und dunstige Wiesen zu fotografieren? Dann wollen wir Ihre Bilder sehen.

„O du wunderschöner Herbst, Wie du die Blätter golden färbst,Deiner reinen Luft so klar und still, Noch einmal ich mich freuen will“, schrieb einst Theodor Fontane über den Herbst. Dieses Zauberspiel der Farben hat Redakteur Uli Rentzsch an der Niers bei Grefrath eingefangen. Sind auch Sie derzeit mit der Kamera oder dem Smartphone unterwegs, um bunt gefärbtes Laub zu fotografieren? Dann schicken Sie uns Ihr Lieblingsmotiv – bis Donnerstag, 28. Oktober, 12 Uhr, per E-Mail an kempen@rheinische-post.de. Schreiben Sie uns bitte dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben, sowie Ihre Adresse, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir in der Zeitung und online. Sollten Personen auf dem Foto abgebildet sein, müssen sie mit der Veröffentlichung einverstanden sein.