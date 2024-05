Die schönsten Hofcafés Ein Kännchen Kaffee und frischer Blechkuchen auf der Terrasse

Allein neun verschiedene Frühstücksangebote gibt es bei Beate Leiders auf dem Stautenhof in Anrath „Unter anderen gibt es Beates Fitnessfrühstück mit Müsli“, sagt Gastronomin Beate Leiders. Bevor der Gast zu Kaffee und Kuchen übergehen kann, gibt es im Hofcafé auch noch einen Mittagstisch mit zwei Angeboten: vegetarisch oder auch mit Fleisch. Bei der Auswahl an Kuchen schlagen die Herzen der Naschkatzen höher: Käse- und Streuselkuchen sowie Bienenstich und Donauwellen stehen für die Gäste bereit. Natürlich werde alles – auch Brot und Brötchen – in der eigenen Hofbäckerei gebacken. Eine große Terrasse lädt bei gutem Wetter zum Verweilen an der frischen Luft ein.