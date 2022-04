Unterweidener Schützen : Die Räuber im Kolpinghaus in Bestform

Die Räuber im Kolpinghaus in Bestform

Die Räuber starteten ihre Tour 2022 in Kempen und lieferten bravourös ab. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die „Räuber“ legten den Start ihre Tour 2022 ins Kempener Kolpinghaus. Die große Party hatten die Schützen aus Unterweiden organisiert.

Endlich wieder ein Live-Konzert, handgemacht und direkt. Darüber freuten sich am Samstagabend rund 600 Zuschauerinnen und Zuschauer im Kempener Kolpinghaus. Die Sankt-Josef-Schützenbruderschaft Unterweiden hatte eingeladen: Die „Räuber“ ließen sich nicht zweimal bitten und legten den Start für ihre „Alle für Kölle Tour 2022“ eben auf diesen 1. April.

Schon der Opener, die „Bremsklötze“, hatte keine Mühe, das Publikum auf seine Seite zu ziehen. „Alle waren in bester Stimmung“, stellte Franz Steeg fest. Das langjährige Vorstandsmitglied der Unterweidener Schützen durfte später beim Auftritt der Räuber mit seiner Frau auf der Bühne seinen Hochzeitstanz wiederholen: „Wunderbar!“ Und Max, der an den Rollstuhl gebunden ist, fand auf Einladung der Schützen mit seiner Betreuerin einen Platz ganz vorn und genoss jeden einzelnen Ton. Die Räuber präsentierten sich in Bestform, suchten immer wieder den Kontakt zum Publikum. Frontmann Sven West und die Band begrüßten Gäste aus Bayern, aus Rheinland-Pfalz, aus Belgien und den Räuber-Fanclub – das Konzert der Räuber lockte eine ganze Region nach Kempen. Bis 23.30 Uhr öffneten die Räuber ihr Repertoire und präsentierten auch neueste Werke.