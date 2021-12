Kölscher Abend in Kempen : Die Räuber mit neuer Single auf Tour

Kölscher Abend in Kempen

Kempen Die St. Josef-Schützen laden zum Kölschen Abend ins Kempener Kolpinghaus ein. Zu Gast an diesem Abend sind die Räuber — mit neuer Single „Alle für Kölle“ im Gepäck.

Mit den Räubern haben die St. Josefs-Schützen aus Unterweiden einen der Big Five aus dem Kölner Karneval für ein Konzert in Kempen gewinnen können. Die Kultband kommt am Freitag, 1. April, ab 21 Uhr für ein zweistündiges Konzert ins Kolpinghaus nach Kempen. Abgerundet wird der kölsche Abend ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit der Vorband „Bremsklötz“ und dem Event-DJ Marc de Dor. Somit ist eine lange kölsche Nacht mit Kölsch und Partymusik garantiert.