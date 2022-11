Unfall einer Grefratherin : Zeugen gesucht

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Foto: dpa/Silas Stein

Lobberich/Grefrath Nach einem Unfall in Lobberich sucht die Polizei Zeugen. Eine Grefratherin (30) hatte ihr Auto am Donnerstag gegen 17.25 Uhr am Rande der Straße An St. Sebastian geparkt und war zur hinteren linken Tür gegangen, um ein Kind aus dem Auto zu holen.

