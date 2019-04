Die Paterskirche in Kempen : Heute Museum und Konzertsaal

Kempen Die Paterskirche des Franziskanerklosters ist ein Symbol der Gegenreformation. Sie steht aber auch für den Niedergang Kempens, weil Evangelische und Juden nach Krefeld verjagt wurden.

In den 1970er-Jahren war die Paterskirche so baufällig, dass in Kempen diskutiert wurde, ob man sie abreißt oder nicht. Schließlich schafften Landschaftsverband Rheinland, Stadt und Kirche gemeinsam eine Grundsanierung der Kirche. Ins Gewölbe wurde ein Stahlgerüst eingesetzt. Das sorgt für Stabilität. Der erste Bauteil wurde 1632 errichtet – in Zeiten des 30-jährigen Krieges (1618-1648). In diesen Zeiten standen keine guten Baumaterialien zur Verfügung. 1637 wurde die Kirche geweiht. Um den Erhalt hat sich Alt-Propst Josef Reuter verdient gemacht.