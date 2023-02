Kfz-Zulassungsstelle, Freilichtmuseum und Co. Die Öffnungszeiten der Kreisverwaltung an Karneval

So ist die Kreisverwaltung am Altweiber-Donnerstag, 16. Februar, ab 11.11 Uhr nur eingeschränkt erreichbar. Der Grund hierfür: Das Viersener und das Nettetaler Prinzenpaar mit Gefolge statten dem Kreishaus in Viersen einen Besuch ab. Auch das Kreisarchiv in Dülken schließt ab 13 Uhr.