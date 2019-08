Das Ferien-ABC T wie Tourismus : Den Niederrhein als Marke etablieren

Typisch Niederrhein: Mit dem Fahrrad unterwegs durch blühende Wiesen. Diese touristische Kernkompetenz der Region wird nun erweitert. Foto: frei

Kreis Viersen Die Niederrhein Tourismus GmbH mit Sitz in Viersen will den Bekanntheitsgrad der Region als Urlaubsziel steigern.

Wenn Lastwagen des Logistikunternehmens AZ (Absatzzentrale) mit Sitz an der St. Huberter Straße im Kempener Gewerbegebiet auf deutschen Autobahnen unterwegs zu Filialen des Discounters Lidl im Bundesgebiet sind, fährt immer auch der Name „Kempen“ mit. Denn den Schiftzug tragen die Fahrerkabinen über der Windschutzscheibe. Eine tolle Werbung für die Stadt am Niederrhein, meinen nicht nur viele Kempener. Marketingexperten schauen da schon mal etwas neidisch auf diese kostenlose Werbung für die frühere Kreisstadt.

Ähnliches kann sich Tourismus-Expertin Martina Baumgärtner auch für die neue Marke „Niederrhein“ vorstellen. In Zusammenarbeit mit dem Büro des Wiener Zukunftsforschers Andreas Reiter hat die Tourismus Niederrhein GmbH mit Sitz in Viersen 2018 einen Markenprozess erfolgreich abgeschlossen, an dessen Ende eine neue DNA für den Niederrhein stehen sollte. Martina Baumgärtner hat den Prozess als Geschäftsführerin der niederrheinischen Tourismus-Gesellschaft, der neben dem Kreis Viersen auch die Kreise Kleve, Wesel und Heinsberg angehören, von Anfang an begleitet.

Info Niederrhein-Werbung verstärkt im Netz Die Niederrhein Tourismus GmbH setzt verstärkt auf das Internet und die Sozialen Medien für ihre Marketing- und Werbeaktivitäten. So hat man mit Nicole Marks eine Bloggerin engagiert, die als „Fräulein Niederrhein“ regelmäßig durch die Region führt. „Das Niederrhein-Fräulein soll Appetit machen auf unsere abwechslungsreiche Region, die an 365 Tagen im Jahr etwas zu bieten hat“, sagt Martina Baumgärtner, „von Karneval bis Herbstmarkt, von Sommer-Open-Air bis Weihnachtsmarkt.“ Der Comedian Christian Pape wird demnächst in einem Videoblog zu sehen sein. Er hat den Niederrhein bereist und in den Orten dort auf seine ganz besonders humorvolle Art mit den Menschen gesprochen. Er begibt sich auf die Suche nach der DNA des Niederrheins, trifft auf Galionsfiguren der nederrheinischen Lebensart, lernt ihre Lieblingsorte kennen und zeigt dabei, dass der Niederrhein so viel mehr sein kann als nur Wohn- und Arbeitsort. „Christian Pape verkörpert auf unterhaltsame Art den Niederrhein, steht zu 100 Prozent zu seiner Heimat. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit und glauben, dass wir so noch mehr Menschen für unsere wunderschöne Region begeistern können“, sagt

Martina Baumgärtner.

Sie ist davon überzeugt, dass mit der neuen Strategie der Niederrhein nicht nur als Ziel für Ausflügler aus der Rhein-Ruhr-Region oder für Kurzurlauber von weiter her, sondern auch für hier ansässige Unternehmen bekannter gemacht werden kann. Der Niederrhein genießt schon jetzt einen Bekanntheitsgrad von fast 70 Prozent. Allerdings ist vielen Deutschen, aber vor allem Ausländern die genaue Lage nicht ganz klar. Da fängt der Niederrhein auch schon mal südlich von Köln oder Bonn an – Rheinland eben.

Die ehemalige Landesburg ist ein Wahrzeichen von Kempen. Die Stadt möchte sie für die Bürger – und Touristen – stärker öffnen. Foto: Wolfgang Kaiser

Die Marke „Niederrhein“ soll schärfer konturiert werden. Dabei können Unternehmen, die in der Region ansässig sind, helfen. Beispiele wie das von AZ und Kempen wünscht sich Martina Baumgärtner noch mehr. Wenn viele Lastwagen mit dem neuen roten Logo „Niederrhein – So gut. So weit“ deutschland- oder sogar europaweit unterwegs wären, wäre das aus Sicht der hiesigen Touristiker eine tolle Sache.

Der Niederrhein als Ziel für Kurzurlauber hat in den vergangenen Jahren buchungstechnisch deutlich zugelegt. Dazu beigetragen hat die Präsenz von Niederrhein Tourismus bei den bekannten Branchentreffen. Seit Jahren ist man mit einem eigenen Stand bei der Internationalen Tourismus-Messe ITB in Berlin vertreten. Auch bei anderen Messen zeigt man Flagge. Der Erfolg ist messbar: 2018 verzeichnete man 2,1 Millionen Übernachtungen am Niederrhein, konnte den Wert aus dem Vorjahr leicht steigern. 80 Prozent der Übernachtungsgäste kommen aus Deutschland, 20 Prozent aus den Niederlanden.

Man kann am Niederrhein sehr gut Rad fahren und wandern. Das waren über viele Jahre die Hauptwerbebotschaften der Touristiker. Bei dem neuen Markenprozess wurden diese Kernkompetenzen verfeinert. Nun wird das Ganze unter drei Teilaspekten besonders herausgestellt. „Kultur in der Natur“ ist einer dieser Aspekte. Er kam beispielsweise mit besonderen Angeboten unlängst beim Niederrheinischen Radwandertag Anfang Juli zum Tragen. Mit rund 29.000 Teilnehmern ist die Veranstaltung, die am 7. Juli bereits zum 28. Mal stattfand, eines der größten Radsportereignisse in Deutschland. Zum Thema „Kultur in der Natur“ nutzten die Radler den Ausflug vielfach zu einem Besuch in einem Museum. So konnte man im Textilmuseum „Die Scheune“ in Nettetal viel über die Arbeit der Weber erfahren, in Kamp-Lintfort gab es im „Haus des Bergmanns“ Einblicke in die Arbeit unter Tage, in Xanten war der Eintritt ins Siegfried-Museum frei. „Auch Themen-Touren wie die Bauhaus-Route oder die Route der Industriekultur wurden sehr gut angenommen“, sagt Martina Baumgärtner.

Prägend für den Niederrhein sind auch das Zusammenspiel von Stadt, Land und Fluss sowie die Lebensfreude der Menschen, die hier leben. Beides sind weitere wichtige Faktoren der neuen Marketingstrategie. So soll stärker mit Festen und kulturellen Veranstaltungen geworben werden, dazu zählt die Konzertreihe „Kempen Klassik“ ebenso wie das Viersener Jazz-Festival oder das Open-Air-Musikevent „Eier mit Speck“ in Viersen.

Dass der Niederrhein nicht eine solch bekannte und beliebte Urlaubsregion wie beispielsweise der Schwarzwald ist, liegt in der Natur der Sache. Die Möglichkeiten für einen längeren Urlaub sind begrenzt, vor allem fehlt es an Übernachtungsmöglichkeiten. Auch hieran wird gearbeitet. Die Region hat bereits eine Vielzahl von Campingplätzen oder Ferienwohnungen. Die Kommunen im Kreis Viersen tun sich indes immer noch schwer, Hotelinvestoren an Land zu ziehen, die entsprechend große Häuser bauen, in denen auch mal Gäste eines Reisebusses problemlos untergebracht werden können. Sie sind wichtig als Besucher in der Region, sie bringen das Geld in die Städte und Gemeinden.

Die Dorenburg ist das Herzstück des Freilichtmuseums in Grefrath. Sie soll auch bei einer Landesgartenschau in Szene gesetzt werden. Foto: Heiner Deckers