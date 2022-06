Veranstaltung im Grefrather Freilichtmuseum : Poesie und Musik bei der Nacht der Sinne

Grefrath Kreismusikschule und das Freilichtmuseum hatten eingeladen. Der Abend stand unter dem Motto „Traumpfade“: Eine spannende, musikalische Reise durch Europa — bis in die Ukraine.

Eine warme Sommernacht, gut gelaunte Menschen, feine Snacks und Getränke und dazu die schönste Musik vom Barock bis in die Moderne auf (fast) allen denkbaren Instrumenten – und das Ganze in einer Umgebung, die die Vergangenheit in die Gegenwart holt: Das sind die Zutaten für eine gelungene „Nacht der Sinne“ im Freilichtmuseum Dorenburg in Grefrath. Sie wird veranstaltet von der Kreismusikschule Viersen und dem Museum.

Musik mit Poesie verbanden Rolf Cremer und Jürgen Löscher. Cremer las wunderbare Ringelnatz-Texte, Löscher improvisierte auf der Klarinette die Begleitmusik. Während noch in der Ringelnatzversion des Märchens vom Rotkäppchen die Großmutter alle beteiligten Personen auffrisst, machten sich nebenan in Rasseln die „International Brass“-Bläser Wilhelm Junker, Waldemar Jankus, Thomas Lindt, Bernhard Petz und Willy Huppertz bereit, die Zuhörer in die Welt der Westside Story zu entführen. In Waldniel wurde es grenzenlos: Die Akkordeonistinnen Ute Perlick-Doby, Mareike Löffler, Lena Kolo und Tatjana Pereswetow reisten mit der aus der Ukraine geflüchteten Violinistin Olga Morgun musikalisch von Italien über Frankreich in die Ukraine. Die Aufführung eines Stücks von Myroslav Skoryk war nicht nur für Morgun ein besonders bewegender Moment. Zum akustischen Dahinschmelzen beim Hören von Stücken von Piazolla lud das Tangoquintett Sonora Cinco mit Rafael Carpena Luukkonen, Victoria Grobe, Georg Klingenberg, Kamilla Küppers-Smagulova, Ruslan Maximovski und Florian Fleichmann ein.