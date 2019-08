SERIE VOR 180 JAHREN : Ende der gemeinsamen Grenze mit Belgien

Info

Unter dem Titel „Der Niederrhein. Schauplatz europäischer Geschichte“ ist vor einiger Zeit ein zweites Buch mit Beiträgen des Kaldenkirchener Historikers Professor Dr. Leo Peters aus der Serie in der Rheinischen Post erschienen. Es konnte mit Unterstützung des Viersener Vereins für Heimatpflege im Düsseldorfer Droste-Verlag publiziert werden.

Das Buch ist für 25 Euro im örtlichen Buchhandel und unter www.shop.rp-online.de erhältlich. Man kann es auch beim RP-Servicepunkt in Kempen, Engerstraße 20, Telefon: 02152 2064-11, bestellen. Der Viersener Heimatverein bietet es im „Viersener Salon“ in Viersen, Gerberstraße 20, an.