Feierliche Zeugnisübergabe in Kempen : Die Ära der Realschule ist zu Ende

Die letzte Zeugnisübergabe der Realschule im Kempener Kolpinghaus war eine Feierstunde, besucht auch von Ehemaligen und Offiziellen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die letzten Zehntklässler erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Im Kolpinghaus lag ein Hauch von Abschied in der Luft.

„Final Curtain“ heißt die Band, die aus Zehntklässlern der Erich Kästner Realschule besteht. Ihr Auftritt bei der Zeugnisübergabe hat symbolischen Charakter. Für die Realschule fällt in der Tat der letzte Vorhang. Noch ein paar Tage Unterricht, dann ist die 55-jährige Geschichte der Realschule vorbei. Für immer, Nachfolgerin ist die Gesamtschule.

So war die Zeugnisübergabe im Kolpinghaus eine ganz besondere, es lang ein Hauch von Abschied in der Luft. Schulleiterin Cornelia Klasen bat zu Beginn ihrer Rede um einen kräftigen Applaus für die Hauptpersonen an diesem Nachmittag – die Schüler. Sie seien im Lauf ihrer Schulzeit oft genervt gewesen. „Es war für uns auch nicht immer leicht“, sagte Klasen. Es sei für die Jugendlichen darum gegangen, „im Bus des Lebens den richtigen Platz zu erwischen“. Ein paar gute Ratschläge bekamen die Schüler auch noch mit auf den Weg („da müsst Ihr jetzt durch“). Es komme auf dem weiteren Lebensweg vor allem auf drei Dinge an: Selbstwertgefühl, Charakter und Selbstverwirklichung. Selbstwertgefühl lasse einen die eigenen Stärken erkennen. Charakter heiße, mit Respekt vor anderen durch das Leben zu gehen und nicht mit den Ellbogen. Selbstverwirklichung heiße, die eigenen Ziele wahr werden zu lassen. Dabei gelte: „Prüf mit dem Verstand, entscheide mit dem Herz.“ Die Kurzform: „Macht’s gut und bleibt anständig!“

Info Schüler sorgten für den guten Ton Die musikalische Unterhaltung bei der Zeugnisübergabe übernahmen komplett Schüler und ehemalige Schüler der Erich Kästner Realschule. Neben „Erich’s All Stars“ hatte sich aus Zehntklässlern die Formation „Final Curtain“ gebildet. Ihr gehören an: Chiara Hoenen, Leo Sobczak, Samira Rönisch, Laura Schalm, Mike Baumert, Felix Pieber, Mohamed Bangoura und Fardin Osman. Ganz am Ende hielt die Band „Final Curtain“ eine Hymne auf die Schüler: „Auf uns“ hieß es, nach Andreas Bourani. Das war’s dann, für die Schule komplett. Für die Jugendlichen geht es weiter. Die meisten haben auch schon konkrete Vorstellungen von ihrer künftigen Betriebswelt.

Schulsprecher Mike Baumert fragte sich, warum er diesen Posten eigentlich übernommen habe. Die ehemalige Schulleiterin Siggi Strohe kennt ihn seit Jahren: „Wir wissen alle, warum du Schülersprecher geworden bist.“ Weitere Einzelheiten teilte sie allerdings nicht mit. Baumert sagte, er sei froh, dass alle Zehntklässler es geschafft haben: „Wir alle haben einen persönlichen Meilenstein gelegt. Das haben wir auch den Lehrern zu verdanken.“

Alexandra Arnhold, Vorsitzende der Schulpflegschaft, ging auf die Frage „real oder „Fake“ ein und sagte den Schülern: „Ihr seid real, und dafür sind wir dankbar.“ Sie blicke auf ernsthafte junge Leute, die vieles konsequent hinterfragen und oft als Fake entlarven, was nicht real ist. Und noch ein Ratschlag an die Schüler: „Ihr dürft nicht vergessen: Was immer Ihr in Zukunft macht, Ihr seid wieder die Neuen.“