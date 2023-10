Kommunale Finanzen Kreisumlage des LVR sinkt um halben Prozentpunkt

Auch Heinz Joebges, Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland, stimmt zu. „Erneut will die Große Koalition von CDU und SPD die Städte und Kreise im Rheinland – wie in den Jahren zuvor – und somit auch unseren Kreis entlasten. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund und in dem Wissen, dass sich unser Kreis ebenfalls in einer angestrengten Haushaltssituation befindet“, betont er. Sollte der Kreis die Senkung an die Kommunen weitergeben, wäre das ein spürbare Entlasung in deren Haushalt für 2024, der durch andere Belastungen aber weiter angespannt bleibt.