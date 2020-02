Kempen : König-Orgel erklingt seit 20 Jahren wieder

Kempen Im Februar 2000 wurde die restaurierte barocke Orgel in der Kempener Paterskirche eingeweiht.

Bei Ute Gremmel-Geuchens erstem Kontakt mit der König-Orgel in der Kempener Paterskirche 1982 war diese völlig leer. „Es war nichts mehr drin, nur noch das Gehäuse war enthalten“, sagt sie. 1752 hatte der Kölner Orgelbauer Christian Ludwig König das Instrument gebaut, durch mehrere Umbauten war das Innenleben allerdings verlorengegangen. Dank Gremmel-Geuchens Engagement konnte die Orgel restauriert werden. Das erste Konzert nach den knapp zweijährigen Arbeiten fand vor 20 Jahren statt – am 12. Februar 2000.

Die Restaurierung überhaupt ermöglicht hat ein Besuch in der Eifel. Gremmel-Geuchen leitete 1996 eine Exkursion unter anderem nach Schleiden und Steinfeld, um König-Orgeln zu besichtigen. Als sie erwähnte, dass es auch in Kempen ein solches Instrument gebe, trat der mitgereiste Kempener Unternehmer Karl Nagels in Aktion. Er führte eine Druckerei, die heute weltweit agiert, und setzte sich für die Restaurierung der Orgel ein. Gremmel-Geuchen und er sammelten Spenden, als am Ende trotzdem noch ein recht dicker Batzen fehlte, sprang der Geschäftsmann ein. 850.000 Mark kostete die Restaurierung der barocken Orgel – und wer heute in der Paterskirche steht und ihrem Spiel lauscht, der weiß, dass sich die Mühe gelohnt hat.

Aus einer Beschreibung von 1839 waren die notwendigen Details bekannt, um die Orgel wieder so her zu richten, wie sie einst gebaut worden war. Als Vorbild dienten zudem noch erhaltene König-Orgeln in den Niederlanden. Jede der fast 1200 Zinnpfeifen wurde in Handarbeit gefertigt und eingesetzt, jede von ihnen in der Paterskirche angeblasen, um ihren Klang im Raum zu testen. 30 Mitarbeiter der niederländischen Firma Verschueren Orgelbouw aus Heythuysen bei Roermond waren an den Arbeiten beteiligt.