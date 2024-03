Kölner Kultband in Kempen Die Räuber rocken das Kolpinghaus

Zustande gekommen sei das Event laut Steeg durch die private Bekanntschaft mit der Band und einem allgemeinen Wunsch im Verein, mal einen bekannten Headliner in den Ort zu holen. „Der Organisationsaufwand ist enorm, das stimmt, aber es lohnt sich auch jedes Jahr“, betont er. „Wir sind sehr dankbar für unsere fantastischen Gastgeber, die Familie Muratovic, vom Kolpinghaus Kempen. Ohne sie wäre das Konzert in diesem Rahmen nicht möglich“. Er verkündet aber auch eine mögliche Pause der musikalischen Veranstaltung im kommenden Jahr. Das Event solle auch in Zukunft etwas Besonderes bleiben. Das gäbe der Schützenbruderschaft auch eine organisatorische Erholungspause. „In 2026 ist wieder ein Schützenfest unsererseits geplant, vielleicht planen wir etwas in dem Rahmen. Das sind aber erst nur Spekulationen“. Für jetzt genieße man erst einmal den Abend im Zeichen der kölschen Kultband, ganz im heimeligen Umfeld der Kempener Innenstadt.