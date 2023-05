Große Veranstaltung beim RFV Schmalenbroich Kempen lockt Pferdefreunde mit den Reitertagen

Am kommenden Wochenende, von Freitag, 12 Mai, bis Sonntag, 14. Mai, steht Kempen im Mittelpunkt zumindest der niederrheinischen Pferdewelt. Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins SchmalbroichKempen nämlich finden die Kempener Reitertage statt. Ein Highlight steht dabei gleich am Anfang, denn am Freitag ab 15.30 Uhr steht die große Fohlenschau an. Der Kreispferdezuchtverein Viersen-Krefeld lädt dabei die Besitzer besonderer Jungpferde zum VTV-Fohlenchampionat.