Gemeindefest Kempen Zu Gast beim islamischen Gemeindefest

Zwei Frauen bieten einige Meter weiter selbstgemachte Falafel an, ein Gericht aus der arabischen Küche. Gastfreundschaft wird hier groß geschrieben. Die beiden Damen reichen strahlend ein frisch gebackenes Bällchen über die Theke. Sie seien Nachbarinnen erzählen sie, stammen beide aus Beirut und leben schon seit den 1980er Jahren in Kempen. Am nächsten Stand bereiten türkische Frauen hauchdünne Fladen zu, die in einem Steinofen gebacken und mit einem würzigen Belag zu Lahmacun werden, einer Köstlichkeit, die als türkische Pizza bekannt ist. Dann ist wieder Probieren angesagt: Gefüllte Weinblätter, eher aus der griechischen Küche bekannt. Der Reis sei mit Granatapfel, Essig und Pfeffer gewürzt, verrät die Köchin. Sie lebt bereits seit 31 Jahren in Kempen, hat 5 Kinder und zwei Enkelkinder, wie sie stolz erzählt. Zu Hause koche sie traditionell türkische Gerichte, aber auch deutsches Essen habe Einzug gehalten in Form von Nudelsalat, Kartoffelsalat oder Brokkoli-Auflauf.