Kempen : Die Haushaltsrede von Werner Rennes (Freie Wähler Kempen)

Kempen Die Haushaltsrede von Werner Rennes, Fraktionsvorsitzender von den Freien Wählern Kempen (FWK), im Wortlaut zum Etat von Kempen für das Jahr 2022.

Die Freien Wähler begrüßen die Schaffung von preiswerten Wohnungen der GWG. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist so groß, dass hier weitere Projekte mit der GWG folgen müssen. Ein städtisches Grundstück von 1,7 Hektar an der Oedter Straße Kamperlings würde sich dafür eignen und ist im Besitz der Stadt Kempen. Das Grundstück ist voll erschlossen.

Ein weiteres großes Projekt von Kempen ist die Bebauung des Kempener Westens. Die Freien Wähler befürworten die Bebauung, den Bau von zwei Altenheimen und den Bau einer Kindestagesstätte und fordern eine schnelle Umsetzung der Projekte. Eine schnelle Umsetzung des Baus des neuen Schulcampus ist dringend erforderlich. Die Freien Wählern fordern die Verlagerung des Ludwig-Jahn-Sportplatzes an die Berliner Allee. An der Berliner Allee muss eine Sportstätte für alle Sportarten entstehen mit einem Rasenplatz und einem Kunstrasenplatz. Wir freuen uns, dass der Bürgermeister inzwischen auch an einer Lösung mitarbeitet und dem Projekt keine Steine mehr in den Weg legt. Für die Standortfrage hatte der Bürgermeister keinen Auftrag vom Stadtrat erhalten und hat diese selber beauftragt. Damit hat der Bürgermeister die Umsetzung verzögert.