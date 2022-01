Grefrath : Die Haushaltsrede von Eckardt Klausmann (GOVM)

Grefrath Die Haushaltsrede von Eckardt Klausmann, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft GOVM, im Wortlaut zum Etat von Grefrath für das Jahr 2022.

Wir betonen allerdings „auch in diesem Jahr noch einmal“, denn wir sollten uns nichts vormachen: Das positive Jahresergebnis ist Resultat von Sonderfaktoren. Ich erwähne die pandemiebedingten Ausgleichsbuchungen, die schon in drei Jahren nicht mehr möglich sein werden. Und ich erwähne die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich so schnell nicht wieder erzielen lassen.

In diesem Zusammenhang weise ich auf einen weiteren Punkt hin: Es gibt klare Signale von großen Zentralbanken und entsprechenden Druck auf die Europäische Zentralbank. Vieles deutet daraufhin, dass die Geldbeschaffung auf den Kreditmärkten auch für die Gemeinde Grefrath in Zukunft teurer wird.

Solche Veranstaltungen haben bislang in der Freizeitgemeinde nur durch private Initiative stattgefunden. Für die – aus unserer Sicht notwendige – Förderung solcher Events haben wir im vorliegenden Zahlenwerk keine Posten gefunden. Das mag an uns liegen. Wir würden uns jedenfalls gerne „mit Hilfe der Verwaltung“ auf die Suche danach begeben – zumal die Organisatoren von „kleiner Kultur“ sich schon über kleine Förderbeiträge aus dem Haushalt freuen. So ließen sich mit wenig Geld – ich zitiere noch einmal den Kämmerer – „aktiv neue Impulse für eine lebenswerte Zukunft in der Sport- und Freizeitgemeinde“ setzen. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Wählergemeinschaft GOVM wird dem vorliegenden Haushalt zustimmen!