Grefrath : Die Haushaltsrede von Bernd Bedronka (SPD)

Grefrath Die Haushaltsrede von Bernd Bedronka, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), im Wortlaut zum Etat von Grefrath für das Jahr 2022.

Vorab: Andre Middelberg hat bei der Haushaltseinbringung versichert, dass die Daten und Beträge gewissenhaft ermittelt wurden. Das glauben wir zu 100% und bedanken uns hier erst einmal für das Arbeitspensum, die Akribie und die Sachlichkeit, die Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Haushaltsentwurf gesteckt haben.

Ein Haushaltsvolumen von knapp 38 Mio. allein im Ergebnishaushalt, eine nach aktueller Korrektur erwartete Überdeckung von ca. 500.000 Euro – das ist der quantitative Rahmen, in dem wir uns bewegen … den wir zu bewegen haben. Darin enthalten ist der Sondereffekt eines rein buchhalterischen Ertrages von 2,8 Mio wegen Corona. Hier fließt allerdings einerseits kein Geld tatsächlich und andererseits gibt es den Großteil dieser Summe auch nur, weil sich auch Ausgaben pandemiebedingt erhöht haben. Die Liquidität wird so gedrückt und der Kreditbetrag erhöht. Leider.

Haushaltsberatung in Grefrath

Haushaltsberatung in Grefrath : Grefrath hat einen Plan für 2022

weitgehendes Aufgeben der Vermarktungshoheit durch die Allgemeinheit zugunsten der rein privaten Gewinne einzelner wäre hier vollkommen fehl am Platze. Ganz konkret: Das Vorkaufsrecht der Gemeinde von Grundstücken, anschließende Baulandentwicklung und dann auch zielgerichtete Vermarktung muss schon allein aus diesem Grund erhalten bleiben!

Wenn wir uns nämlich die mittelfristige Finanzplanung genauer ansehen, dann steuern wir geradewegs in ein erneutes Haushaltssicherungskonzept – und das nach Aufzehrung der Ausgleichsrücklage schon in wenigen Jahren.

Die Frage, die sich also stellt: Wir nachhaltig sind die geplanten Investitionen? Was verdienen wir zurück durch Baumaßnahmen, durch Sanierungen und Verbesserungen? Wie kommen wir aus einer rein reaktiven Haltung (= is kaputt, muss ersetzt werden) zu einer proaktiven, zukunftssicheren und letztlich auch prospektiven Handlungsweise?