Antrag zur Ratssitzung Grüne fordern Kita-Neubau in Tönisberg

Die Grünen begründen ihren Vorstoß vor allem mit der Situation in der Grundschule Tönisberg. Diese teilt sich aktuell ihre Räume mit der genannten Kita Schlösschen. Da die Anmeldezahlen sich weiterhin auf dem Niveau einer Zweizügigkeit bewegen würden, sei absehbar, dass diese Teilung in Zukunft nicht mehr möglich sei, da die Schule selbst Bedarf an allen zur Verfügung stehenden Räumen haben werde.