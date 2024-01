Wählergemeinschaft Grefrath GOVM wirbt für mehr Bürgerbeteiligung

Die Wählergemeinschaft GOVM hatte zu ihrem Neujahrsempfang in die Villa Girmes in Oedt eingeladen. „Wir haben Vereine, Institutionen, Vertreter aus der Gesellschaft, Kirche, der Handwerkerschaft, der Landwirtschaft und der Politik angeschrieben“, sagte Eckhard Klausmann, GOVM-Vorsitzender, „und wir sind mehr als zufrieden, dass rund die Hälfte der Einladung gefolgt sind.“ Und das, so hob Klausmann in seiner Begrüßung hervor, obwohl sowohl sportliche und vor allem karnevalistische Aktivitäten in und rund um Grefrath gleichzeitig stattfanden. Besonders erfreut zeigte sich GOVM über das Kommen benachbarter Wählergemeinschaften aus Nettetal und Willich.