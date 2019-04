Nachruf : Die Grefrather SPD trauert um Norbert Holstein

Grefrath Norbert Holstein, langjähriger SPD-Politiker aus Grefrath, ist nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben. Er gehörte fast 50 Jahre der Sozialdemokratischen Partei an. Bereits 1975 wurde er sachkundiger Bürger im Werksausschuss und im Planungsausschuss.

Ab 1979 war er bis zu seinem Tod Mitglied des Gemeinderats. Sein Schwerpunkt lang immer in den Bereichen Bau und Planung, dem entsprechenden Fachausschuss gehörte Holstein 44 Jahre lang an. Von 1989 bis 2014 amtierte er 25 Jahre lang als Vorsitzender des Planungs- und Bauausschusses. Nach der Zusammenlegung mit dem Bauausschuss im Jahr 2014 war er bis zu seinem Tod stellvertretender Vorsitzender.

Darüber hinaus gehörte Holstein bis 1984 und wieder ab 2009 dem Haupt- und Finanzausschuss an und war mehr als zehn Jahre lang, von 1989 bis 1999, Mitglied im Jugend-, Sozial- und Seniorenausschuss. Seit 2004 saß er zudem im Aufsichtsrat der Gemeindewerke, von 2004 bis 2009 außerdem in dem der Sport- und Freizeit gGmbh, die den EisSport & EventPark betreibt.

Holstein vertrat darüber hinaus die Gemeinde Grefrath in der Baugenossenschaft Oedt, im Verbandsrat des Niersverbandes und bei Bedarf im Umlegungs- und Widerspruchsausschuss. Kaum einer habe, so die SPD in ihrem Nachruf, die Entwicklung der Niersgemeinde so konsequent und nachhaltig geprägt wie Norbert Holstein.