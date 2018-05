Perspektiven Für Oedt : Die Girmes-Uhr soll bald wieder hängen

Kempen OEDT (mab) Die markante Girmes-Uhr am ehemaligen Betriebsgebäude wird in Kürze wieder ihrer Funktion nachgehen und die Uhrzeit anzeigen. Nach einem langem Gerangel um neue Gehäuseteile für die Uhr können die "Perspektiven für Oedt" nun endlich weiterarbeiten und möchten die Uhr in Kürze wieder montieren. Sie wird genauso aussehen wie die alte Uhr. Bis auf die Buchstaben war alles durchgerostet und nicht mehr zu gebrauchen. Nun fehlen jedoch weitere finanzielle Mittel, um weiter machen zu können.

Anfang verangenen Jahres waren die Reste der Uhr demontiert worden. Das Oberteil mit der Weltkugel war bereits einige Jahre zuvor einem Sturm zum Opfer gefallen. Das Gehäuse war durchgerostet und nicht mehr reparabel. Die Uhr selbst konnte Heinz Bittscheidt (Fachmann für Zeitmessgeräte) wieder instandsetzen. Mit Spenden von Einzelpersonen und den Niersmatrosen konnte ein neues Gehäuse für die Uhr angefertigt werden. Die Firma GreWa Tech in Grefrath, die das Gehäuse herstellte, kam den "Perspektiven für Oedt" sehr entgegen. Viele fleißige Hände brachten die Girmes-Buchstaben wieder in Form und Farbe.

Allerdings konnte auch das obere Gehäuseteil nicht mehr repariert werden und musste erneuert werden. Jetzt liegt, nach über einem Jahr, alles zur Fertigmontage bereit. Im Fenster der Perspektiven für Oedt an der Hochstraße 76 kann der Fortgang der Arbeiten nachvollzogen werden.



Leider überstiegen die bisherigen Kosten schon jetzt erheblich den finanziellen Rahmen. Die Kosten für Weltkugel, Beleuchtung und die Installation müssen noch finanziert werden.

(mab)