Logistik im Kreis Viersen Logistiker bangen wegen Maut-Erhöhung um Existenz

Im Dezember soll die Lkw-Maut in Deutschland deutlich erhöht werden. Um satte 83 Prozent hebt die Regierung voraussichtlich das Entgelt für den Güterverkehr an. Mit den Einnahmen sollen, so die Argumentation, die Sanierung von Brücken und nicht zuletzt ein Ausbau der Bahn finanziert werden. Die Willicher Logistikerin Stefanie Scholz, Inhaberin von Scholz Kühllogistik, läuft nun Sturm gegen diese Erhöhung. Sie ist in mehreren Ausschüssen des IHK-Kammerbezirks aktiv und bekommt nun auch Unterstützung der Industrievereinigung.