Freizeit in der Region Freibad-Wasserspaß bei 30 Grad

Auch im Freibad an der Dorenburg, das in den Ferien montags bis sonntags ab 9.30 bis 19.30 Uhr geöffnet hat, gibt es die praktische Möglichkeit, Tickets online zu buchen. Das ist nicht nur bequem, sondern dient in Grefrath auch zur täglichen Einlassbeschränkung aufgrund veralteter Technik, um so die Wasserqualität zu sichern. Zur Freibadöffnung wurde der Eingangsbereich neu gestrichen und das gastronomische Angebot am Kiosk ausgeweitet. Zwischen dem großem und kleinem Becken entstand eine neue Liegewiese. Die ist besonders für Eltern interessant. Denn sie können so ihre Kinder beim Planschen noch besser und bequemer im Blick behalten. Auch für die ganz Kleinen gibt es etwas Neues: Am Babybecken hat das Bäderteam ein neues Sonnensegel gespannt.