Ferienalphabet – F wie Freibad : Im Becken gilt oben ohne

Kempen/Grefrath/Willich In den Freibädern in Grefrath, Willich und Kempen sollen Besucher trotz der Corona-Schutzverordnung entspannt baden und schwimmen können. Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen.

Sommer bedeutet für viele Freibad-Zeit, aber in diesem Jahr ist wie in so vielen Bereichen des Lebens alles anders: „Wir sind zufrieden. Es ist sehr gut angelaufen, und wir waren sogar schon an drei Nachmittagen ausgebucht“, sagt Jasmin Splinter, Teamleiterin der Bäderbetriebe der Gemeindewerke Grefrath. Ausgebucht heißt in diesem Fall: Gerade einmal 300 Besucher waren gleichzeitig im Grefrather Freibad. Für den einzelnen Besucher kann es darum durchaus so wirken, als würde er sein eigenes Schwimmbad nutzen.