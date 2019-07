Jahresbericht : Wenn es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt

Das Hauptproblem vieler Klienten ist die Obdachlosigkeit. Foto: dpa/Paul Zinken

Kempen Die Fachberatung für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten hat oft mit Obdachlosigkeit zu tun. Vielfach geht es sogar um die Existenz.

Die Fachberatung für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten an der Kirchstraße in Kempen bringt es auf den Punkt: Fehlender bezahlbarer Wohnraum und daraus mündende Wohnungslosigkeit ist eines der großen Probleme. Viele Bevölkerungsgruppen sind betroffen: einkommensarme oder kinderreiche Haushalte, Alleinerziehende, Rentner oder anerkannte Flüchtlinge. Das Mitangebot in den unteren Preissegmenten sinkt durch den schleichenden Wegfall der Preisbindung weiter. Auf der anderen Seite fehlt Nachschub im Sozialwohnungsbau.

Die Fachberatungsstelle war im vergangenen Jahr Anlaufstelle für insgesamt 502 Männer und Frauen, 45 Prozent von ihnen nahmen die Hilfe erstmals in Anspruch. So steht es im Jahresbericht, der jetzt vorliegt. Neben den beiden Standorten in Viersen und Kempen wurde eine weitere Niederlassung in Nettetal eingerichtet. Von den betreuten 502 Personen waren 365 (73 Prozent) ohne einen festen Wohnsitz. 212 von ihnen lebten oder übernachtete kurz- oder langfristig bei Bekannten oder Verwandten. Der Rest lebte auf der Straße. Zurückgehen dürfte die Zahl der Wohnungslosen eher nicht: 33 der Klienten waren von akuter Kündigung oder Räumungsklage bedroht. 30 Prozent verfügen über keinerlei Einkommen, 80 Prozent waren nicht erwerbstätig. Besondere soziale Schwierigkeiten bezeichnen die Ausgrenzung beim Erhalt oder beim Beschaffen von Wohnraum, der Existenssicherung, der Erlangung oder Sicherung des Arbeitsplatzes. Hinzu kommen oft desolate familiäre und soziale Beziehungen, ein schlechter Gesundheitszustand oder Straffälligkeiten.

Info Kontakt zur Beratungsstelle Die fachliche Beratung (Prävention, Akuthilfe, beständige Hilfe) wird als offene Sprechstunde angeboten. Besonders die Zahl der Soforthilfen ist stark gestiegen. Die Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten verfügt an ihren drei Standorten über fünf Mitarbeiter in Vollzeit und zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen in Teilzeit. Die Kempener Beratungsstelle an der Kirchstraße ist unter Telefon 02152 4745 oder E-Mail info@skm.kempen-viersen.de erreichbar. www.skm-kempen-viersen.de

Von den 365 bei der Kontaktaufnahme wohnungslosen Personen konnten 114 mit Hilfe der Fachberatung eine Wohnung finden. Bei der Hälfte der Fälle galt das allerdings nur für eine Übergangszeit. Nur 51 Personen schlossen ein Mietvertrag für ein möbliertes Zimmer oder eine Wohnung ab. In Konkurrenz zu wohnungssuchenden Arbeitnehmern oder Studenten ist die Klientel der Fachberatung angesichts des knappen Angebots nahezu chancenlos. Hat man keine Wohnung, macht es wenig Sinn, eine Arbeitsstelle anzunehmen. Wenn man ständig nach eine Bleibe schauen muss und sich daher kaum regenerieren kann, ist es fast ausgeschlossen, dass die Beschäftigung von Dauer ist. Im vergangenen Jahr konnten jedoch zwei Personen eine Schulausbildung beginnen, vier sogar eine Ausbildung, 32 Personen konnten mit Hilfestellung eine Maßnahme über das Jobcenter beginnen oder eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehmen. Auf der anderen Seite wurden zum Jahresende wieder zwölf Personen arbeitslos.

71 Personen nahmen das Angebot an, sich bei der Geldverwaltung helfen zu lassen. 66 der 268 verschuldeten Klineten wurden bei der Regulierung ihrer Schulden unterstützt.