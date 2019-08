Niers bei Oedt : Die Enten starben an Botulin-Toxinen

Nadine Ehms ist in eine Anglerhose gestiegen und holt noch lebende Enten aus der Niers. Foto: Wolfgang Kaiser

Oedt Zahlreiche freiwillige Helfer suchten in der Niers nach weiteren toten oder noch lebenden Tieren. Leider wurden sie fündig. Schuld ist das Botulin-Toxin, das sich bei hohen Temperaturen in Gewässern freisetzen kann.

Der Kreis Viersen lässt zurzeit untersuchen, woran die toten Enten in der Niers gestorben sind. Zur Untersuchung wurden einige Tiere zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt geschickt. Als mögliche Ursache nannte der Kreis Viersen die Nervenkrankheit Botulismus. Barbara Heun-Münch, Geschäftsbereichsleiterin Tiergesundheit beim Veterinäruntersuchungsamt, bestätigte das: „Es liegt nahe, weil jedes Jahr in den Sommermonaten zuhauf Wasservögel daran sterben.“

Die toten Enten wiesen Ödeme auf, die auf das Nervengas hinweisen. Ein Nachweis des Giftes im Körper wäre zu teuer. Das Veterinäramt schloss jedoch einen Virus wie die Vogelgrippe aus. Das Toxin entwickelt sich regelmäßig bei anhaltender Trockenheit, sagt Hein-Münch: „Das ist eine Verkettung von Umständen. Das Wasser erwärmt sich und nimmt weniger Sauerstoff auf. Die Algen wachsen, Bakterien vermehren sich.“ Besonders in ruhigen und stehenden Gewässern können sich die Botulin-Toxine vermehren. Die Wasservögel reagieren darauf, Fische hingegen nicht, ebenso wenig Menschen. Die Vermehrung der Blaualgen sei ein anderes Problem, sei aber nicht für das Entensterben verantwortlich. Hier werden andere Toxine freigesetzt, auf die Menschen und Hunde reagieren, aber eben keine Enten.

info Weitere Helfer für die Enten werden gesucht Für die gefundenen Enten sucht „Notfelle Niederrhein“ dringend weitere Pflegestellen. Wer helfen möchte, kann sich an Nadine Ehms, Telefon 0176 84950048, wenden.

Am Bootsanleger an der Niers in Oedt wird es am späten Montagnachmittag immer voller. Menschen mit Keschern und Kleintransporttierkörben sammeln sich an der Anlegestelle. Autos fahren vor, auf denen Kajaks auf dem Dach befestigt sind oder Schlauchboote aus Kofferräumen herausragen. „Wir haben von der Aktion gehört und erfahren, dass auch dringend Paddler gesucht werden, die die Niers absuchen, weil es Stellen gibt, an die man sonst nicht herankommt. Also haben wir uns auf den Weg gemacht“, sagt Oliver Olberts vom Wassersportverein Moers, der gerade sein Kajak vom Autodach nimmt.

„Als uns die Information von dem Entensterben auf der Niers erreichte, haben wir spontan beschlossen zu helfen“, schließt sich Nadja Hütter an, die zusammen mit ihrer Tochter Emelie vor Ort ist. „Ich hoffe nur, wir finden nicht so viele tote Enten, sondern noch Tiere, denen man helfen kann“, bemerkt die Zwölfjährige. Ums Helfen geht es an diesem späten Nachmittag.

Nachdem der Verein „Notfelle Niederrhein“ in einer ersten Aktion bereits 15 tote und 18 noch lebende Enten an der Niers gefunden hatte, will man mit weiterer Unterstützung die Niers nochmals absuchen.

Inzwischen hat Nadine Ehms von den „Notfellen Niederrhein“ mit dem Einteilen der Gruppen für die Suche begonnen. Kleingruppen finden sich zusammen, Handynummern werden ausgetauscht. „Ich würde in mein Auto acht Boxen hineinbekommen“, sagt Tanja Schimmel. Ehms bittet sie, zum Liekweg an der Abtei Mariendonk zu fahren, wo eine Sammelstelle eingerichtet werden soll.

Dirk Pfeiffer, der zusammen mit seiner Frau Birgit die überlebenden Enten der ersten Aktion betreut, verteilt Einmalhandschuhe und Mülltüten für tote Tiere, die gefunden werden könnten. „Die kranken Enten sind leicht erkennbar. Wenn man sich ihnen nähert, fliegen sie nicht weg. Sie versuchen allenfalls, wenn sie es noch können, stolpernd zu Fuß zu fliehen. Dann kommt der Kescher zum Einsatz“, erklärt Ehms.

Das erste Kajak wird zu Wasser gelassen, ein weiteres Schlauchboot aufgepumpt. Andere steigen in die Autos, um die vorab ausgemachten Streckenabschnitte anzufahren und zu Fuß abzulaufen. „Das Schönste wäre es, wenn wir alle nichts mehr finden“, gibt Ehms zum Start allen mit auf den Weg.

Doch das bleibt Wunschdenken, wie sich wenig später herausstellt. Sie selber fährt mit Pfeiffer und Helferin Rebecca Tholen in Richtung Langendonker Mühle. Am Wehr angekommen, schlüpft Ehms in die Wathose und steigt vorsichtig ins Wasser. Die Augen suchen den Rand und das Wehr ab. Keine Ente ist zu sehen.

Das sieht aber nur wenige hundert Meter die Niers herunter anders aus, wie ein Anruf verdeutlicht, kaum dass Ehms aus dem Wasser heraus ist. Vor der Brücke am Liekweg haben die Helfer sowohl tote als auch kranke Enten gefunden. Die drei fahren an die betreffende Stelle. Eric und Sean haben bereits eine erste tote Ente in einen der Müllsäcke gelegt. Tholen entdeckt Sekunden später eine weitere tote Ente an der Böschung. „Drüben sitzt eine Ente“, ruft Daniel Voss und deutet zum anderen Ufer hinüber. Mit der Wathose und einem Kescher in der Hand geht Ehms erneut in die Niers. Eine vorsichtige Annäherung an das Tier, dann sitzt die Ente im Kescher. Völlig apathisch lässt sich der Wasservogel über die Niers transportieren und in die Box im Auto setzen.

Anna Pilz macht sich um die Rettung der Enten verdient, hier an der Niers auf Höhe der Abtei Mariendonk. Foto: Wolfgang Kaiser

An der Brücke selber ist Anna Pilz von der „Fell und Federn Wildtierhilfe NRW“ mit weiteren Helfern im Einsatz. Sie versorgen die geborgenen Enten mit einer Elektrolytlösung. Das sei einfach und schnell zu lernen. Auch wer so etwas noch nie gemacht hat, lernt es blitzschnell. Der ein oder andere erklärt sich bereit, eine Ente mitzunehmen und daheim weiter zu versorgen. Die restlichen Enten sowie ein Blesshuhn übernehmen Pfeiffer. Das traurige Ergebnis der Aktion: 16 tote Enten und 17 erkrankte Tiere, darunter ein Blesshuhn. Heute geht die Suche weiter.