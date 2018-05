Ausstellung "Gartenleben": Die Blaue Mauritius aus der Schmiede

Gemeinde Grefrath In ein Paradies für Garten- und Lifestylefreunde verwandelte sich das Niederrheinische Freilichtmuseum über Pfingsten. Die Ausstellung "Gartenleben" zog die Besucher an. Rund 120 Aussteller begeisterten mit ihren Produkten.

"Ist das schön!" - wer die Schnapsbrennerei des Niederrheinischen Freilichtmuseums betritt, bleibt überrascht stehen und staunt erst einmal. Im Halbdunkeln der Brennerei leuchten Kalebassen in den unterschiedlichsten Formen und Farben.

Die zu Lampen umfunktionierten ausgehöhlten Flaschenkürbisse zieren filigrane Muster, die allesamt per Handarbeit in die Pflanzenhaut gestochen sind. Durch die unzähligen Öffnungen schimmert das Licht und verleiht dem Ganzen etwas absolut Unwirkliches. Das Erstaunen lässt wiederum Pascale Lambrechts lächeln, der die ausgefallenen Lampen mit nach Grefrath zur Ausstellung "Gartenleben" gebracht hat. "Die meisten Besucher haben so etwas noch nie gesehen und sind daher sehr überrascht", bemerkt der Franzose.