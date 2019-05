St. Hubert : Sportzentrum: Alles zurück auf Anfang

Info

Der SV Thomasstadt Kempen hat beantragt, auf der Sportanlage an der Berliner Allee den bestehenden Aschenplatz in einen weiteren Kunstrasenplatz umzuwandeln. Auch dieser Antrag steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Sportausschusses am 16. Mai. Der Verein, der bereits einen Kunstrasen an der Berliner Allee nutzen kann – er wurde vor einigen Jahren mit sehr viel Eigenleistung realisiert –, nutzt auch den Rasenplatz an der Ludwig-Jahn-Straße. Der SV Thomasstadt begründet seinen Antrag für einen zweiten Kunstrasenplatz an der Berliner Allee mit der stetig steigenden Mitgliederzahl. Mit Blick auf das geplante Neubaugebiet im Kempener Westen rechnet man mit einem weiteren Anstieg.

Die Stadt vertritt allerdings die Meinung, dass der Aschenplatz sich noch in einem so guten Zustand befindet, dass er erst in etwa fünf Jahren zur Sanierung ansteht. Das habe eine Prüfung ergeben. Handlungsbedarf sieht die Stadt hier daher vorerst nicht. Im Übrigen müssten erst die Sportplatzprobleme in St. Hubert gelöst werden.